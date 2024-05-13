新北市三重區祖孫三代的滅門血案，死者劉姓老婦的二女婿涉嫌痛下殺手，犯案後逃往台中落網。在逃亡過程中，全程抱著一隻名叫「糯米」的博美狗，成為警方鷹眼小組的顯著目標。張嫌落網後，張母也相當關心狗的下落，讓外界以為「糯米」的主人是張男母子，未料晚間才得知，竟然是劉婦所飼養，最後交由劉的大女兒帶回。但警方透露，靠著監視器在茫茫大海中找人相當困難，「糯米」反而成為破案關鍵之一。

滅門案爆發後，專案小組立刻組成「鷹眼小組」，並由有「監視器達人」之稱的新莊分局警備隊小隊長施春吉率領，負責全案監視器調閱部分，警方發現，張嫌從離開三重家門後，前往板橋車站搭車期間，都抱著一隻黃色小狗，先當顯眼。

因此在調閱出上百支監視器後，要在茫茫人海中認出張嫌其實相當吃力，但施春吉卻靠著這個明顯的特徵，鎖定「抱著黃色小狗」的男人，讓他在尋找目標時省力許多，確認張嫌搭上高鐵到台中，立刻通報專案小組。

施春吉表示，過去偵辦案件，犯嫌帶狗離開現場是非常少的狀況，但是狗在監視器畫面來講，是非常顯眼的目標。不過擔憂的是，我們靠近的時候，會害怕狗叫暴露我們行蹤，不過如果是在房間內，靠著小狗叫，間接的我們又可證明犯嫌可能在屋內。」

因此張男犯下凶殺案以後，立即搭計程車逃離，並且南下台中躲避，過程中始終抱著「糯米」，就連被捕後進入警局，也一直抱在懷中，讓外界一度誤認，糯米平時是由他飼養。

不過後來詢問調查得知，原來「糯米」的真實飼主，是命案的死者、69歲的劉姓女子。