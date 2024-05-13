通緝犯自己送上門！新北市1名26歲劉姓男子，日前因為要求職，前往新北市警局外事服務中心，要辦理警察刑事紀錄證明（良民證），卻被發現，他因經濟困頓，無力繳交先前酒駕罰金，因此遭到發布通緝，隨即由新北保安大隊逮捕送辦。

本上周二（7日）下午2時許，新北保安大隊第二中隊員警執行板橋區巡邏勤務時，接獲新北市警局外事服務中心通報，有1名劉姓男子欲辦理良民證，當場被查出因不能安全駕駛遭到通緝。

根據警察刑事紀錄證明核發條例規定，受通緝未撤銷者，無法申請核發，全案後續交由新北保安大隊移送新北地檢歸案及執行3個月的徒刑。

據了解，無業的劉男無力繳交去年因酒後駕肇事被法院判決的易科罰金，正打算找工作籌錢，才會到警局申辦良民證欲作求職用，卻因更換住居所而沒收到通知書，對於自己遭通緝一事全然不知，所以在被員警告知後，馬上愣住且一臉茫然。

新北警保安大隊呼籲，民眾如因司法案件收到法院或地檢的傳票，務必依指定日期到案或出庭，若有更改住居所，也務必告知相關單位以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

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