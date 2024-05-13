準總統賴清德520就職，就職演說內容備受關注。有知情人士爆出，他上任後的外交路線，關鍵字是「價值外交」（Values-based Diplomacy），且不僅限民主價值，也涵蓋貿易、科技、農業、氣候變遷甚至文化教育等議題。

根據《鏡週刊》近日報導指出，賴清德在去年8月進行國際媒體茶敘時，就提出「價值外交新時代」（New Era of Values-based Diplomacy）一詞，後來出席民進黨外交使節酒會也再次重申開創「價值外交新時代」。

該報導並提及，有熟知外交事務的知情人士透露，賴清德外交策略目前提煉出的關鍵字是「價值外交」，且拜登政府這幾年致力連結盟友挺台，並透過G7、美國與其他國家的雙邊、多邊峰會，將台海和平穩定放入聲明，顯示如今的價值外交已不單純是指民主自由的價值，更包含對區域和平穩定的再確認。

另觀察準外交部長林佳龍，他在被發布新職後，也曾在臉書寫下，他跟賴清德、準副總統蕭美琴都持續交換意見，也跟國安、外交團隊學習許多，會以過去的歷練為基礎，進行跨域整合，用戰略性的思維和作為，推動以民主為基礎的「價值外交」，以及推動產業日不落國的經貿外交，為擴展新的外交空間和成果增添新的力量。