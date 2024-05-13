馬來西亞網紅「DaBangji大棒記」，在YouTube擁有10萬訂閱。不過近日他分享來台灣旅遊體驗，卻表示跟想像中的很不一樣，導致過往刻板印象全都改觀，接著直白道出4點很失望的地方，更說台灣的交通狀況如同「地獄」。

「DaBangji大棒記」指出這次來台旅遊前，聽聞不少人稱讚台灣多好，因此特地來體驗台灣的人情味。沒想到來過後，才發現沒有想像中的好，尤其4點讓自己相當失望的地方，首先就是台灣市容；一出海關看到整個城市就像上了復古濾鏡，除了招牌凌亂，建築物和建築物的新舊落差也很大。

至於交通方面，「DaBangji大棒記」直接用「步行者地獄」來形容，認為走在台灣路上是相當恐怖的事情。尤其人行道和車道間距很小，常會出現「人車搶道」的狀況，不過最離譜的是機車也會出現在人行道上。此外，有些地方明明有斑馬線，卻沒有設置紅綠燈，導致出現許多安全隱患。

至於台灣食物，他覺得台灣美食頂多是中等程度，而且很多都是煎炸類，至於夜市美食，重覆率實在過高。但他自己最喜歡的，就是滷肉飯和珍珠奶茶。最後在人情味部分，他說一下飛機向工作人員問路，沒想到對方全程擺臭臉，而且還相當不耐煩；隔天跟女友去九份時，因為上車時忘記刷卡，立刻遭司機質疑是否要坐霸王車。此外，也常看到司機跟乘客互罵，讓他強調心情被搞到很浮躁。

直到之後前往台中，發現氛圍大不同，不管是人與人之間的交流，或是城市步調等，都很悠閒，不像台北一樣雜亂，讓他大讚「這就是我追求的東西，所以我一來到台中，我就很愛台中」。

而經過這次來台灣旅遊的體驗後，「DaBangji大棒記」直言要認識一個地方，千萬不要從別人的嘴巴或影片去認識，一定得要自己去親自體驗，接著強調再也不要來台北，因為心中已經有陰影存在。對此，網友紛紛留言：「終於有人說真話了，這才是台灣人自己真實每天生活上常遇到的」、「雖然很想為台灣人辯護，但你說得都是事實，我找不到反駁的地方」、「你不是無的放矢的批評台灣，而是真的指出我們需要改進之處」。