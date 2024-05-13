小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股重回2萬點大關後，接著要挑戰歷史高點20883點，且下周就是520就職典禮，這段期間投資人該如何布局？法人一操作已洩端倪，兩大指標將是篩選個股的重點。

【1】17檔雙低股 法人建倉

台股即將突破20,883點歷史新高，由於科技股展望不理想，資金轉向股價低基期、低股價個股布局，尤其第一季繳出亮眼財報的個股，吸引三大法人搶著布局，建立水位，有陽明（2609）、華航（2610）等17檔，集中在傳產、金融、水泥、低價電子股。

【2】17檔強中強 助台股續攻高

台股上周漲378點，進一步站上20,700關卡，下周挑戰歷史高點20,883點，投資專家認為，強勢股票將持續領漲上攻，可鎖定技術指標周KD值高檔鈍化的個股。

【3】台股短線輪動快 法人：持續關注AI概念股

美國上周初領失業金人數高於預期，勞動市場降溫使交易員增加對聯準會今年降息的押注，再次燃起聯準會於9月、11月降息預期，支持美股表現，且台股短線類股輪動快速，法人建議，持續關注具中、長期基本面展望佳AI相關概念股。

【4】重塑供應鏈 新興市場商機湧現

受到地緣政治、流行病及氣候變遷影響，建立已久的全球供應鏈正在增加風險。瀚亞投資表示，企業重塑供應鏈勢在必行，其中印度、墨西哥、東南亞、新興歐洲及部分南美洲市場將從中受惠，有機會增強在全球所扮演的角色地位。

【5】半導體增溫 日月光、世界領漲

2024年台北國際電腦展6月初即將登場，AI應用重新獲得市場聚焦，市場預期，隨AI應用需求大舉提高，半導體題材可望「越燒越旺」，指標權值股日月光投控（3711）、世界（5347）10日強勢領漲，分別勁揚2.36％、3.25％，2024年將是半導體產業逐季加溫、全年溫和成長的一年，下半年業績表現持續唱旺可期。