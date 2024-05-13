T.J McConnell drills the wide open 3 and brings the score to 47-19 midway through the 2nd quarter!



The Pacers crowd is LOVING IT 🔥pic.twitter.com/Kqz9J2Cg3I — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 12, 2024

這下子尼克「苦命部隊」的魔力完全消失了！溜馬13日靠著哈利伯頓20分，麥克康納也拿15分、10助攻，以一路領先之姿，終場121比89在自家主場痛宰尼克，除了創下隊史次高的季後賽勝分紀錄，更把東區準決賽戰績扳成2比2平手，接下來G5將於15日回到紐約進行。

溜馬隊史季後賽最多勝分紀錄，出現在2018年4月痛宰騎士34分，今天僅差2分就可追平紀錄，慘輸34分則是尼克隊史第4多的難堪紀錄，先前他們曾在1991年慘輸公牛41分、1978年慘輸七六人40分、1990年慘輸活塞35分，無論如何今天還是輸很慘。

由於蘭道爾、阿奴諾比、波達諾維奇、米契爾羅賓生等主力先後因傷缺陣，人力短缺的尼克，又有最喜歡操翻主力球員的總教練席波迪，包含布朗生、迪文森佐與哈特等人動不動就打超過40分鐘，甚至也常打滿全場48分鐘，才會讓尼克變成苦命部隊。

可是今天這支苦命部隊神奇不再，布朗生投17中6，拿下18分表現已算比較正常，迪文森佐投13中3、只拿7分，哈特更慘，投6中1、只得2分，才會讓尼克從開賽取得2比0領先之後，接下來比賽時間全都處於落後窘境，唯一值得慶幸的是，今天尼克沒有人上場時間超過33分鐘。