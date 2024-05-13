新北市祖孫3屍命案宣布破案，涉案的張姓女婿表示，他早在5月1日就殺死妻子，隔日在沙岳母及繼子後伴屍5天。但張嫌卻還在屍體已經發臭下，在5日找來水族館員工「清魚缸死魚」，動機相當詭異。法醫高大成推測，張嫌是想藉此將水族館員工誘來當成證人，先把屋內臭味推給死魚，未來又可以辯稱在當下不知道人已經死了，以逃避重嫌。

張嫌在5日中午12點，請水族館派人到家裡清洗魚缸。根據水族館員工說，一進房就聞到臭味，但當下還以為是魚缸不乾淨的味道，所以沒有起疑。不過他見到當時房門全部緊閉，從大門到房門都是關上的。張嫌見狀還將冷氣開得更強。

據了解，這名員工事後知道竟然自己身處滅門血案現場，而且在清理魚缸時，屋內三人已成腐壞屍體，因此讓他情緒相當低落，甚至向老闆表示想要離職。

因此高大成推測，張嫌實際動機，就是藉著水族館員工到家清理魚缸，讓他成為證人，證明自己還在住處，但不知道有人死在房間裡。不過高大成也強調，這樣的做法並不會扭轉任何事情，這只是凸顯張嫌幼稚的想法而已。