民進黨台北市議員趙怡翔。（中時資料照）

近期話題不斷的外交部長吳釗燮日前在社群平台發文，透露自己獲得「魔法部吵架王」封號，還撂話「林北一定吵到底」。對此，民進黨台北市議員趙怡翔認為，吳釗燮的發文是種捍衛國家主權的精神，但此話一出，立刻被藍委王育敏和柯志恩強力反駁，就連資深媒體人錢怡君也直呼，吳的行為相當幼稚。

吳釗燮10日透過外交部Threads發文詢問網友，媒體封他的「魔法部（外交部英文縮寫MOFA，與『魔法』一詞相似）吵架王」，大家是否覺得有道理？他並撂話，「面對無理的質疑，林北一定給你吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」

政論節目《TVBS戰情室》昨（12）日討論吳釗燮貼文相關議題，趙怡翔表示，吳釗燮貼文提到的「戰到底」是種捍衛國家主權的精神，畢竟在兩岸議題上，大陸確實天天在和台灣戰，此話立刻引起同台的柯志恩和王育敏反駁。王育敏指出，吳釗燮是現任外交部長、未來的國安會秘書長，哪個國家的部會首長會有像他一樣的言語，並且大肆宣傳？這樣的行為，真的有在維護中華民國嗎？

柯志恩也反問，吳釗燮這樣的行為對國際形象好嗎？她提到，Threads裡有許多綠營支持者、同溫層很厚，吳釗燮可能是想在裡面取暖，但對於這樣的貼文，還是感到不可思議，作為準總統，賴清德是否同意未來的國安會秘書長是這種格調？而在討論最後，節目主持人錢怡君也直言，吳釗燮已經60多歲，他怎麼可以這麼幼稚，「部長，長大了吧？」