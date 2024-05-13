俄羅斯總統普丁昨（12）日升經濟學家出身的長期盟友貝洛索夫（Andrey Belousov）擔任新任國防部長，原防長蕭依古（Sergei Shoigu）轉任國家安全會議秘書長。外媒分析，普丁此舉是要更好地運用國防預算，並且透過創新來打贏烏克蘭戰爭，同時讓俄羅斯為經濟戰做好準備。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨日表示，普丁升任經濟學者出身的貝洛索夫任防長是合理的，因為俄羅斯已接近1980年代中葉的蘇聯時期，軍事及執法部門占國家開支的7.4％，他說代表這類支出能與國家經濟保持一致、甚至更好地整合是相當重要的。

培斯科夫也表示，普丁希望由文官擔任防長一職，是因為必須實現軍隊現代化，「誰對創新更開放，誰就能在戰場上獲勝」。《紐約時報》（New York Times）評論，培斯科夫這番話暗示蕭依古已無法勝任工作。

蕭依古（Sergei Shoigu）被換掉俄羅斯防長一職。

報導指出，曾擔任俄國經發部長的貝洛索夫本身也和普丁關係密切，同樣認同普丁要打造強大國家的願景，他過去也曾和希望有更多創新、對新想法抱持開放態度的普丁高階技術官僚共事，他甚至在監督俄羅斯無人機計畫上扮演重要角色。

路透社評論，普丁拔擢經濟學家任防長，代表他正加倍投入烏克蘭戰爭，在西方企圖透過制裁打擊俄羅斯經濟之際，普丁希望運用經濟來應對烏克蘭戰爭。

前俄羅斯外交官、現擔任柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）高級研究員的鮑諾夫（Alexander Baunov）表示，普丁任命經濟學家任防長，可能代表普丁正計畫透過國防工業工廠及國際市場來贏得對烏戰爭。

他評論，在這種情況下，獲勝的策略將不是動員及突破，而是利用俄羅斯軍事工業複合體及整體經濟的優勢來對烏克蘭緩慢施壓，如此將讓戰爭前線及後勤工作更有效率。

倫敦諮詢公司燈塔情報（Mayak Intelligence）負責人蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）分析，戰時俄國防長的工作是確保軍隊獲得所需資源，在這種情況下，任用一名一直以來倡導經濟應服膺於國防單位的經濟學家是可理解的，「現在這基本上是財務管理員的工作，貝洛索夫能勝任」。

貝洛索夫小檔案

65歲的貝洛索夫於1981年畢業於莫斯科國立大學（Moscow State University）經濟系。

他於2000年擔任俄羅斯總理顧問，2006年擔任俄羅斯經濟發展部副部長，2008至2012年間擔任經濟、金融相關部會主管，2012年升任經濟發展部長，2013至2020年間擔任俄羅斯總統顧問，2020年起擔任第一副總理，並在總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）確診新冠期間，短暫擔當總理職責。