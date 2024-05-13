被繼承人生前如有未請領之個人勞工退休金專戶的退休金及孳息是否須併入遺產申報？北區國稅局說明，依勞工退休金條例規定，勞工個人退休金專戶的退休金，是雇主為勞工及勞工本身歷年提繳的金額及孳息，屬勞工個人所有，於勞工死亡時尚未請領，都屬被繼承人死亡前已具有領取權利的債權，應依遺產及贈與稅法第1條規定，併入其遺產總額課徵遺產稅。

舉例說明，許先生的父親生前依勞工退休金條例提繳退休金至專戶，在請領退休金前死亡，許先生查得父親自開始提繳日起至預估領取之日止，結算專戶內本金有新台幣80萬元，加上累計收益12萬元，合計92萬元，依前開規定，應併入遺產總額申報。

該局提醒，被繼承人遺產應以死亡日為基準點來判斷，是否屬被繼承人死亡前已存在的債權財產，除了退休金外，如死亡前有應收利息或股利等，皆屬被繼承人死亡前已具有領取權利之債權，應納入被繼承人遺產一併申報。