高雄茄萣廟會於12日晚間因兩法團人士旗幟不慎碰撞導致口角與推擠，造成50歲陳姓男子頭部受傷送醫，幸無大礙。湖內警分局獲報後展開調查，陸續帶回3名嫌疑人調查，依社會維護法偵辦。

警方調查，5月12日晚間6時13分，在高雄市茄萣區茄萣路二段196巷有某宮廟遶境所聘雇的小法團，與該廟會遶境的另一小法團於參拜時，兩組旗幟不慎碰撞，導致雙方口角，發生推擠，造成50歲陳男頭部外傷，消防分隊送往台南市立醫院就醫，陳男無大礙。

警方於12日晚間10時30分兵分兩路，派人到台南市永康區崑大路段帶回涉案人25歲涂姓男子，以及到茄萣區茄萣路段帶回27歲林男等2人說明案情。

雙方人士對此糾紛給民眾帶來困擾感到抱歉，並說以後會教育掌旗手就算碰到類似的事件也不要出手，雙方對此不打算提告。警方也呼籲，民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，如遇糾紛切勿衝動行事，警方對於宮廟遶境推擠等糾紛，絕對依法究辦。