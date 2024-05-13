美股上周五續強，道瓊指數連8天收紅，台股今(13)日在台積電大漲帶動下，指數勁揚再創下新高，最高來到20933.28點。

台積電不受花蓮強震影響，4月營收2360億元刷新次高紀錄，並通過第1季股息拉高至4元，台積電ADR上漲6.47美元或4.53%，收149.26美元。台股現貨方面，台積電早盤漲23元至825元。權值股大漲，鴻海漲逾2%，航運股陽明、萬海衝上漲停。

台股10日收20708.84點，上漲148.07點或0.72%，總成交值4403.98億元。三大法人買超234.73億元，外資買超168.05億元，投信、自營商分別買59.77億元及買超6.91億元。

美股道瓊上漲125.08點或0.32%，收39,512.84點。S&P500上漲8.60點或0.16%，收5,222.68點。NASDAQ下跌5.40點或0.03%，收16,340.87點。費城半導體上漲48.26點或1.01%，收4,808.03點。