新北市三重區發生祖孫3代命案，受到社會矚目，警方昨（12日）在台中逮捕24歲張姓女婿，而兇嫌疑因欠債，將帳戶賣給詐騙集團，因此遭台北地檢署發布通緝，但他逃亡台中卻一口氣支付4萬餘元房租，顯有長期躲藏打算，警方甚至懷疑他恐是詐騙集團成員之一。胸腔科醫師蘇一峰則在臉書怒問「請問還是廢死嗎？」

年僅24歲的張姓女婿犯下祖孫三代3死命案，連3歲繼子也殘忍殺害，逃亡6天後落網。據《中國時報》今（13日）報導，張男曾將自己的存簿賣給詐騙集團當人頭帳戶，被害人報案成警示帳戶後，又通知不到案，遭台北地檢署發布通緝。而警方懷疑，張男南下逃亡之際，仍可一口氣支付4萬餘元日租套房房租，不排除他也是詐騙集團成員。命案是否與詐團有關，待進一步釐清。

針對該駭人的命案，蘇一峰昨在臉書寫下，如果兇手真的是詐騙通緝的女婿，請問還是廢死嗎？「等等說有悔意或者精神喪失就不用死了、詐欺犯滿街跑啊，台灣真的是詐騙天堂無誤」。

對此有不少網友留言表達想法，已有超過百則留言，有人認為「假裝哭一哭，廢死可教化結案」、「不只詐欺，毒駕也一堆」、「可教化，不會死」、「可教化，免死！來，下一位，這就是台灣的律法，不怕不怕，法律會保護你的...」、「恐怕會判：被告愛狗，可教化，免死」，也有人感嘆「台灣現在就是詐騙犯一堆...為了錢發生慘事？ 還有嗑藥的開車傷及無辜了...唉！真的應該要修法的」。