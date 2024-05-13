男子阿國（化名）在2名孩子年幼時，沉迷賭博不負擔家計，成長過程所需費用均由孩子母親承擔，生活費不足時，外婆會給他們零用錢，卻遭阿國搜刮，還時常要面對債主上門討債，阿國經常索取金錢，若要不到，便會對孩子母親暴力相向，並破壞家中物品洩憤。孩子們不滿阿國未盡人夫、人父之責，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，孩子們指控，1995年間因阿國在外積欠賭債，只好舉家搬遷到宜蘭躲避，在宜蘭居住期間，阿國仍不改本性，依舊未盡家庭責任，更持續對他們的母親家暴。

後來母親擔心她們的安危，便在1996年間將他們帶回台南租屋居住，阿國則獨居讚宜蘭直到2003年，後來因為他們的爺爺過世，阿國才從宜蘭返回台南居住，但因為仍積欠賭債，身無分文，阿國又向高利貸借款，導致他們與母親又遭債主逼債，母親只好再帶著他們另行租屋居住，並向法院訴請與阿國離婚。

與阿國同住的半年期間，經常遭受他的辱罵，此後阿國就未再與他們聯繫，也未負擔所需的生活費用，他們僅能聲請為低收入戶，就讀國、高中時期，依靠獎學金支應、大學時期則借貸就學貸款，還有打工的工讀薪資，藉以供應學費及生活費，他們其中一人，則是為了降低家庭經濟負擔，主動報名就讀軍校。

法官審酌，阿國身為父親，在孩子成年前，即未盡扶養聲之義務，有違身為人父應盡之責任，顯已構成無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，免除孩子們對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。