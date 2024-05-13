在2024年NBA樂透抽籤儀式當中，最幸運的當屬僅擁有3％機率抽中狀元籤的老鷹，靠著「豪友」費爾德茲抽到今年狀元籤，不過最倒楣的還是連兩季都是聯盟戰績最差，今年跟巫師同樣擁有高達14％抽中狀元籤機率的活塞，竟由前鋒歐薩爾湯普生連兩年都只抽到第5順位籤。

第5順位籤是活塞能夠抽到的最低順位籤，也代表就算他們怎樣擺爛努力墊底，還是只能拿到這種不上不下的選秀順位籤，就算今年NBA選秀會號稱「選秀小年」，並沒真正擁有極佳天賦的新秀參加，活塞的運氣也太差了點，反觀巫師起碼抽中榜眼籤。

而派出波齊姆斯基出席抽籤儀式的勇士，今年運氣也算相當差，因為勇士只抽到第14順位籤，根據先前交易協議，勇士必須把這個選秀順位籤送給拓荒者；至於今年探花籤則由火箭總教練烏度卡抽走，不過當現場宣布火箭抽到僅有1.85％機率抽到的探花籤，烏度卡竟然面無表情，一點也沒出現開心模樣。