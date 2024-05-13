大陸觀察者網綜合路透、伊拉克新聞網（Iraqi News）等媒體報導，伊拉克11日啟動了29個石油和天然氣項目的許可招標，其中，中國大陸公司贏得了勘探5個伊拉克油氣田的投標。

中曼石油天然氣集團股份有限公司中標巴格達東部油田的北部延伸部分，以及橫跨南部納傑夫省（Najaf）和卡爾巴拉省（Karbala）的幼發拉底河中游油田。

此外，中國聯合能源集團有限公司中標巴斯拉（Basra）南部的Al-Faw油田；振華中標伊拉克與沙烏地邊境地區的Qurnain油田；洲際油氣中標伊拉克瓦西特（Wasit）地區的Zurbatiya油田。

據報導，超過20家公司獲得了本輪授權的預審資格，包括歐洲、中國、阿拉伯和伊拉克的公司，但沒有美國石油巨頭參與其中。12日和13日還有大約20個項目開放招標。

伊拉克總理石油和天然氣問題顧問阿姆里（Falah Al-amri）表示，伊拉克政府希望新項目使石油產量從目前的每天約500萬桶，到2030年提至600萬桶。