520總統就職今日清晨進行空中分列式半兵力操演，軍方原本預定出動23架各式陸海空軍戰機、直升機編隊。但卻因天候不佳，經由空軍、陸軍天觀機分別於清晨6時30分、6時40分飛抵目標區觀測後，回報因天雨，能見度低及雲高不佳。僅在7點左右，出動1架CH-47SD運輸直升機、1架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府上空，走一遍空中航線，並未吊掛巨幅國旗。

520總統就職典禮當天，國防部將進行空中操演任務，包括海航、陸航機隊吊掛巨幅中華民國國旗、由空軍派出F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊，實施空中分列式，並以5架為單位的「大雁隊形」通過府前上空，雷虎小組擔綱壓軸任務，以噴彩煙方式進行編隊衝場。

520正副總統就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，13日首次進行預演，因天侯問題，僅國旗 小隊1架CH-47SD（右）、1架UH-60M（左）完成飛行。（趙雙傑攝）

空中分列式依往例，都會先執行預演，讓飛行員模擬、熟悉空中航路，除了今日外，也將於5月15日（周三）、5月17日（周五）及5月19日（周日）等日，進行半兵力、全兵力實兵預演，當中包含空軍雷虎小組、空軍快速機隊，以及陸軍航特部、海航直升機隊。

520正副總統就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，13日首次進行預演，因天侯問題，僅國旗 小隊1架CH-47SD（右）、1架UH-60M（左）完成飛行。（趙雙傑攝）

而參與衝場儀式的各型機隊，日前已進駐新竹空軍基地，並在5月20日就職典禮當天依時程起飛，在空中完成編隊後往北飛行，在淡水外海進行集結後，陸續由淡水河口轉向進入台北市，再依序通過總統府上空。