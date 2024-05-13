三重一處大型社區發生駭人祖孫三代3死命案，震驚社會。事發地點淪為凶宅，當地房仲初估該建案價值約為1900萬，如今屋主至少損失500萬，租給兇嫌與被害者一家人不到一年就出事，每月租金約4萬元。

遇害的是69歲劉婦與30歲陳姓二女兒、3歲男童，兇手是同住的24歲張姓二女婿，祖孫三人死亡後遭棉被與被單綑綁，屍體被放置在同一間房間的床上，陳姓大女兒因聯繫不上家人，請求警方協助破門，才讓案件曝光。

死者一家人搬到該社區沒多久，但近期傳出疑似積欠房租，房東有意收回房子，但沒想到家人之間疑似因金錢與感情糾紛出現爭執，最終發生憾事。

東森新聞報導，房屋的所在地在三重某重劃區，距離士林只差一座橋，附近還有河濱公園，生活機能不錯，目前該社區屋齡約17年，房仲估算房屋價值約落在1900萬元左右，如今發生事故成為凶宅，市價恐怕會打7折，等同房東將至少損失500多萬元。

出事後同社區的住戶人心惶惶，許多人擔心房價受到影響，對此，房仲認為，樓上或樓下影響較小，同一層左右鄰居的影響會比較大，市場觀望情緒會比較多。