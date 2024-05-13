愛情裡的變數，總是難以預料，若遇不誠實的男人，還是閃遠一點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，4星座最具渣男潛質，他們或許自由奔放，對感情投入不深；或許意亂情迷，陷入情網無法自拔；又或許人緣極佳，虛實不定令以捉摸，女生學會識人，才不會陷入愛情的漩渦中。請同時參考對方的太陽、上升、火星星座。

▌第4名 射手座

射手追求自由，渴望探索新奇刺激，享受生活每個驚喜，但在感情上容易不夠忠誠，他們心思飄忽不定，往往難以抗拒誘惑，對自由的追求使得他們有可能變成渣男，對感情不負責任，容易讓身邊的人感受到失望和受傷，他們需要學習對自己行為負責，並意識到自己行為對他人造成的影響。

▌第3名 巨蟹座

巨蟹以出色人際交往能力而聞名，善於與人相處，能在社交場合游刃有餘地展現自己，然而，有時他們會不惜偽裝，以保持自己形象的完整性，這種表面圓滑讓他們感情顯得輕浮，常將交往當成一場遊戲，而不是真誠的連結，有時候，他們可能背著自己的伴侶，與其他人有曖昧交往，忽略了對方的感受，這樣的行為容易被貼上渣男的名號。

▌第2名 雙魚座

雙魚非常注重情感，深受感受力的驅使，往往情緒波動大，受到外界情勢影響，他們充滿浪漫幻想，沉浸在夢想世界，將理想化愛情投射在現實關係，然而，這種情感投射常因而感情中顯得不夠穩定，讓他們失去理性，在感情中迷失方向，由於他們常將愛情視為生活重心，容易給人渣男的印象，其實，他們並非心懷不軌，而是情感掌控了他們的行為，使得他們難以適應現實的情感需求。

▌第1名 雙子座

雙子天性喜歡追求刺激，在生活中不斷地尋找新鮮感，這種好奇心和探索精神使得他們容易一時衝動，陷入偷情的習慣，不僅如此，他們往往因為這種刺激而越陷越深，難以自拔，這種自由奔放的態度，使得他們感情難以忠於一人，容易對伴侶不忠，甚至有成為渣男的傾向，他們的行為常常受到衝動和好奇心的驅使，導致他們在感情中缺乏穩定性和責任感。

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