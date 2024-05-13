收入有多少會告訴另一半嗎？一名男網友日前終於等到超大筆獎金入帳，正暗爽的時候，女友突然冒出來喊，這獎金比她年薪還高，想辭掉工作當家庭主婦，要男友養她，讓他氣得馬上提分手。

原PO昨天（12日）在Dcard發文，目前30歲，女友26歲，兩人交往未滿5個月但有同居中，5月份公司會發放年度最大筆獎金，他凌晨在刷系統看獎金有多少，果然獎金數字很不錯，讓他忍不住笑出聲，結果沒想到女友就在他背後偷看，激動地喊「你的這個獎金，比我年收入還高！」嚇到他背脊顫抖一下、慌了。

原PO跟女友解釋，是因為公司這兩年業績大噴發，所以才拿到這麼多獎金，不是年年都這樣，要女友趕快睡覺，但女友仍緊追不捨，不停在他耳邊說，「喔，天啊，你的獎金是我的年收入，那你會養我嗎？以後我不想工作，我只想待在家裡等你下班回來」，聽到這些話，他對女友的感情立刻冷掉，半夜就把女友送回家，並提出分手，之後被女友的親友團罵得狗血淋頭，說為這點小事就切斷感情。

貼文PO出後，引起網友熱烈討論，有人認為原PO甩得好，「聽到這種話誰不會冷，如果能永遠保持現在的外表跟身材再說啦，還想要別人養妳」、「其實很多女生心底都是這樣想，只是你女友很笨說出來」、「還好你跑了，這結婚會很可怕」、「真的會背脊發涼，都在算計對方的錢」，但也有人表示，若是老婆這樣說可以，女友這樣說就真的踩雷了。