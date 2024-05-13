律師鄭鴻威涉嫌組「律師團」洩密詐團案，台北地檢署查出，鄭安排101件車手案給15名律師辯護，且接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，4個月獲利1200萬元，13日依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭鴻威16名律師、鄭男助理林佳毅、會計師李昊承共18人，本案創下檢調偵辦律師不法案起訴最多律師的案例。

檢方痛批鄭鴻威身為律師，卻勾結詐團從事「軍師」身色，重創律師形象，迄今僅坦承洩密，其餘犯行一概否認，犯後態度不佳，具體求刑9年。

另鄭鴻威勾結的詐團連姓主嫌等人，檢方另案偵辦中；鄭鴻威等16名律師，檢方另簽分「律他」案，將移付律師懲戒委員會究責懲戒。

目前全案有鄭鴻威及助理林佳毅2人在押，檢方今天移送台北地院審理。

起訴指出，鄭鴻威去年間，加入暱稱「銀河車隊-美國」詐團，負責處理該集團旗下車手遭檢警查緝後的相關法務事務，包括遭查緝前的防範措施、遭查緝後與檢警應對。

鄭鴻威自行或指揮安排派案律師擔任落網車手之辯護人，以監視車手是否供出上游成員，藉此取得車手於偵查中之筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案之贓款數額等資訊，並告知詐團連姓主嫌，以利該集團上游成員管控風險、調派人手及認列虧損，藉此維持該詐團運作。

鄭鴻威親自或委由法務助理林佳毅安排黃耕鴻15名律師接案，15名律師分別接受3案至24案委任，15名律師利用陪同車手受訊及聲請羈押閱卷機會，以文字、口述等方式將筆錄內容、羈押聲請書等偵查資訊告知鄭鴻威，由鄭鴻威轉知詐團上游知悉。

鄭鴻威接獲詐團虛擬貨報酬後，定期請友人會計師李昊承轉換現金洗錢，李自去8月17日起至12月1日止，兌換台幣並提領共計1270萬4901元 其合庫帳戶，再轉匯1216萬6500元至鄭的台新銀行帳戶，李賺取差額53萬8401元。

律師黃耕鴻除另接受鄭派案，自己也在去年11月2日接受委任後，在桃檢偵查庭內偷錄音，再將錄音檔提供給當事人，另黃還在花蓮地檢署偵辦一起詐團案時，要求其他律師回報在押被告的的陳述內容、或寄會客菜、寄物等需求，黃再洩密給詐團上游成員。