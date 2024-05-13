三重發生祖孫3人滅門血案，警方昨逮捕涉殺害岳母、妻子與繼子的張姓兇嫌，凶嫌雖犯下極度凶殘的殺人案，但卻對岳母養的博美犬「糯米」呵護備至，還帶著狗逃亡，就連被警方移送時，上銬的手還緊抱著「糯米」，怪異行為引發網友熱議，精神科醫師表示，一般激烈的報復行為都與加害者自尊受創有關，但狗對加害者的意義不一樣，狗不會瞧不起他，反而可能是他重要的心靈慰藉。

24歲的張姓兇嫌5月1日即殺死69歲岳母、30歲妻子與3歲繼子，與「糯米」伴屍多日後，於5月6日逃亡，逃亡期間帶著「糯米」與「糯米」所需用品，被警方逮捕時，他還緊抱「糯米」，直到昨天岳母的大女兒至警局領走「糯米」，才和「糯米」分開。

阮綜合醫院身心內科主任胡學錦表示，一般激烈的報復行為，例如情殺，多與加害者自尊受創有關係，尤其是越自戀的人，遇到對方不順自己的意思或遭背叛，會無法容忍甚至採取激烈的手段毁掉對方，與對方有關的一切，例如殺了對方和她的親人。

「狗與人對加害者的意義是不同的。」胡學錦說，狗不會瞧不起加害人，有些人際適應不良的人，反而覺得跟狗，會比較好相處、沒壓力，反而是靠狗來安撫自己的情緒，狗反倒是心靈慰藉，是他的抒壓管道。

至於網友討論，張嫌可能怕被判死刑，刻意營造可教化的愛狗形象？對此，胡學錦表示，他沒跟張嫌對談過，任何慘絕人寰的社會事件，很多人都無法接受，可不可教化也不是看兇嫌表面的行為，而是要交由司法跟司法精神醫學專家，來評估兇嫌的精神病理狀態。