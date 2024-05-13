近日因特赦議題，前總統陳水扁發言持續引發討論。他今（13日）上午在臉書曬出早安圖但合成「阿扁版綠巨人浩克」圖樣，還引述翁立友名曲「堅持」的歌詞，其中一句為「阮是用命底打拚」。
陳水扁在臉書引述該歌曲的歌詞，「有人出世著好命 阮是用命底打拚 嘸驚失敗慢慢向前走 運命不是天註定」。同時附上「阿扁版綠巨人浩克」的早安圖。對此有網友留言表示「世界命運變化最奇葩的人」、「早安愉快」、「11億什麼時候還國庫？」
然而，針對特赦一事，陳水扁上周回應網友「毫無所悉」、「政治案件就是政治解決，從未有透過法律途徑討公道的」。而他昨（12日）臉書發文則提及，「咱的代誌家己管 毋免別人來操煩 台灣咱的名 為伊來拍拼」。
根據《中國時報》日前報導，前總統陳水扁特赦案，據了解，總統府本周將發布特赦令，趕在520前特赦陳水扁；知情人士指出，針對陳水扁4個大案特赦，朝向「赦刑不赦罪」。
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