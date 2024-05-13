外交部日前提告國民黨立委徐巧芯洩密，引發在野黨議論列機密的標準；國民黨立委羅智強今於「千秋萬事」節目上表示，該「密件」送給立院113席立委，立委跟助理都會看到，且他自己後也看了內容，根本沒有什麼機密，他也自爆一件往事，自己曾為了自清政治獻金沒問題自請監察院調查，監院調查後還他清白，但該份文件也被列「密件」而不能公開，讓他認為這種浮濫認定機密的做法應該從法制上改變。

徐巧芯公布外交部一份被列為「密件」的公文質疑援烏資金流向難監督，卻遭外交部提告洩密，羅智強指出，該份所謂密件，其實113位立委辦公室都有收到，相信除了立委之外連立委助理或在立院的人士都可能看到，他自己後來看了整份文件之後認為根本不能算得上是機密的文件，「不是什麼了不起的秘密，還113位立委辦公室到處發。」

他也自爆一件往事，過去民進黨曾指控他政治獻金有問題，他盼監察院還我清白，自請監院調查，經調查後確定沒違法，他本來想開記者會澄清，卻被助理阻止，主因就是該份文件被列為「密件」，讓他想證明自己清白卻因前面加一個「密」字，就不能跟其他人講；讓他認為，對於機密的浮濫認定，法制上應該有所改變。

對於特赦前總統陳水扁問題，羅智強認為，特赦陳水扁就是認證民進黨的貪污，「這樣很好啊！」但也應該從此事看出來，民進黨使出渾身解術救援貪污總統，然後用吃奶力量追殺徐巧芯，尤其徐巧芯住家被公布，還有人在她家附近徘徊，普通住宅又沒有警衛能保護其人身安全。

羅智強呼籲準總統賴清德應該站出來呼籲，近期外界討論到國民黨立委缺席就職典禮的事，他認為這是國會尊嚴問題，一方面有自封「國會吵架王」的外交部長、準國安會祕書長吳釗燮，還有在野黨立委人身安全說到威脅的問題，賴清德都應該要約束一下，若是希望在野黨有風度地去參加典禮，賴清德也應該展現高度跟氣度，「沒辦法一邊被踩著，一邊還去就職典禮。」