大陸第3艘航母福建艦日前完成海試返回母港，其動態持續受到外界關注。對此，軍事專家施孝瑋點出，這次的測試雖然證明，福建艦是艘成功的軍艦，但若要與美軍抗衡，還須解決海上補給方面的問題。

施孝瑋昨（12）日在政論節目《環球大戰線》表示，福建艦第一次試航主要是在對船本身的系統進行系列性能測試，檢測是否具備可航行的條件。他指出，《央視》有公布福建艦進行大轉彎的畫面，衛星照片也顯示，福建艦進行了「倒車轉彎」的動作，儘管尚未做規避攻擊的高速過彎動作，但前面提到的動作已說明，福建艦可算是艘成功的軍艦。

「是不是能夠把它整個的性能跑出來，或是跑出來了要不要給大家看，可能要第二、第三次海試才會出現」，施孝瑋提到，雖然第一次海試看不到戰機起降，但至少，大陸海軍很認真地要把福建艦的性能測試出來，不過，不會在第一次海試就全部做完，因為1艘航母上會搭載上千人，有非常多艦上系統，如機電、動力系統要測試，這些項目都要在海上進行。因此施孝瑋研判，完成這些測試起碼要1年。

施孝瑋點出，福建艦尚無法與美軍航母比擬之處，並非是在艦載機數量，而是在「持續戰鬥力」、獲得補給方面的能力，以美軍航母為例，若要維持一天120至160架次戰機起降的作戰規模，每4到5天就要補一整船的航空燃油。而若大陸航母要在西太平洋地區與美軍一較長短，勢必會碰到補給方面的問題，可能會很難在第一和第二島鏈間生存。

因此，施孝瑋預言，大陸航母戰力要能夠在西太平洋地區抗衡，還有很長一段路要走，也研判，福建艦可能會被用於維護大陸海上石油生命線。節目主持人林依伶詢問，有了福建艦後，大陸海軍的戰略部署是否會有很大程度的改變？施孝瑋推測，目前北海、南海艦隊各配置1艘航母，只剩下東海艦隊，未來福建艦服役後，可能就會配置在該艦隊。