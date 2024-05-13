76歲香港女星汪明荃，曾是TVB首席女演員及當家花旦；當年《倚天屠龍記》中的趙敏，《楊門女將》裡的穆桂英等角色，讓她在七十年代紅極一時。她演歌雙棲，多次奪下「視后」殊榮，還曾在紅勘舉辦過個人演唱會。12日汪明荃才在社群分享自己出席東莞母親節音樂會的照片，不過日前台下的她，卻被網友拍到步履蹣跚的模樣。

當時汪明荃與老公羅家英是遠赴美國，參加《荃家開心經典金曲演唱會》演出。夫妻倆結婚十五年依舊恩愛如昔，被拍下表演完後穿著輕便，牽著手散步離開。不過不知道是不是太累，網友目擊舞台下的汪明荃似乎體力下滑，導致走起路來步履闌珊的樣子。由於她曾罹患乳腺癌及甲狀腺癌，之前還做白內障手術，讓外界不禁擔憂汪明荃的健康狀況。

汪明荃被拍到步履闌珊的樣子，讓外界擔憂身體狀況是否亮起紅燈。（圖／荃家開心演唱會抖音）

不過儘管汪明荃已經76歲，但氣質出眾，至今風采依舊。11日出席母親節音樂晚會，汪明荃看到1000多名觀眾，還說現場「玩得開心，氣氛勁high!」。而她也駐顏有術，看不出實際年齡，每次總讓粉絲驚呼連連：「阿姐用自然美貌就能艷壓群芳」、「阿姐氣質依然出眾」、「每次看到你更新的美照，心情都會變得很好」，還想向汪明荃求教有沒有保養祕訣。

至於她的丈夫羅家英，台灣觀眾同樣不陌生。曾在周星馳電影《大話西遊》中飾演唐僧，《大內密探零零發》裡演出佛印。他和汪明荃是在1988年合作時相遇相戀，到了2019年才結束20年愛情長跑，正式註冊結婚。不過羅家英在2004年也罹患肝癌三期，長期治療後成功克服病魔。他曾接受《新浪娛樂》專訪，透露與老婆唯一遺憾就是沒有後代：「沒有孩子就沒能把夫妻倆的優秀基因傳承下去」。