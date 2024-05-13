JAMAL MURRAY BURIES IT FROM BEYOND HALF-COURT AND STARES DOWN KEVIN HARLAN 😱



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儘管本季年度MVP得主「小丑」約基奇13日第三節就吞4犯，提前陷入犯規危機，他仍貢獻35分、7助攻與7籃板，阿隆戈登也有投12中11、攻下27分表現，衛冕軍金塊最後以115比107擊潰地主灰狼，把西區準決賽戰績扳成2比2平手局面，接下來攸關誰先聽牌的G5，將於15日回到丹佛進行。

金塊雖在開賽就處落後，卻靠約基奇與阿隆戈登追上甚至超前，來到次節開始更打出15比4，取得44比28領先，儘管愛德華茲突然爆發，幫助灰狼追到只差7分，金塊卻打出8比0半場收尾攻勢，其中包含賈瑪莫瑞沒過半場超大號壓哨三分球，上半場結束，金塊64比49領先。

第三節開打，金塊續靠阿隆戈登、賈瑪莫瑞兩人火力，擴大領先到18分之多，但約基奇提前吞下第4犯，灰狼也抓住這個機會，靠著愛德華茲單節14分貢獻，打完前3節，灰狼追成79比90；但到末節，約基奇重回場上，也始終幫助金塊維持10分上下領先。

打到最後1分41秒，愛德華茲的上籃，幫助灰狼追成104比111局面，可是約基奇馬上切入兩分，戈貝爾卻在最後1分10秒兩罰落空，愛德華茲雖在最後51秒兩罰1中，康利也在最後28秒兩罰俱中，約基奇卻在最後25秒輕鬆放進兩分，康利搶投三分沒進，灰狼也放棄犯規宣告認輸。