外交部長吳釗燮與國民黨立委徐巧芯互槓引發關注，外交部10日於Threads上PO出吳釗燮批著寫有「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」彩帶的照片，並強調「面對無理的質疑，林北一定吵到底」。對此，國民黨立委馬文君今（13）日問外交部次長田中光「林北」的意思，田則回應非常接地氣，並表示民間常用這句話。

馬文君今在外交及國防委員會上質詢時問道，就田中光的理解，「林北」一般的意思是什麼？田中光則表示，這是非常接地氣的語言，民間常用這句話，不過他表示，這是就他的解釋，也可能錯，因其台語不好也沒有用過。

馬文君聽完後也表示她是第一次講，並提到雖然這句話是接地氣，但用法上是因為很高高在上、很高傲、地位比較高嗎？田中光則表示，語言是根據時代不同在變遷，以前聽起來可能高高在上，如今可能是兄弟的意思。

對此，馬文君強調，若是一般人可以這樣用，但若是外交人員，在遣辭用句上要非常精準，因此這部分可能是有需要非常大的檢討，並認為外交會失敗，就是因為這樣。馬文君重申，外交人員在什麼時候該做什麼事、說什麼話都非常重要，吳釗燮身為部長，更應該重視這部分，「我認為有非常嚴重的瑕疵」。