母親節剛過，兒科醫師就紛紛示警，腸病毒、腺病毒、流感、腸胃炎等病毒同步爆發中，許多小孩發燒感染，兒科醫師張博揚更指出，昨天母親節開診馬上連9個發燒病例。

小兒科醫師張博揚12日在臉書發文，直呼母親節也是病毒同樂會，一開診連9個發燒病人。另一名兒科醫師顏俊宇11日也在臉書提到，腸病毒、腺病毒、流感、腸胃炎各式發燒感染，搞得許多媽媽在診間崩潰，希望所有小孩趕快恢復健康，乖乖聽媽媽的話，就是最棒的母親節禮物。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰日前也在臉書提醒，兒科急診持續有肺炎案例，有流感、腸病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、A型鏈球菌及人類間質肺炎病毒持續在社區傳播，病童的臨床表現雖各有所不同，但共同點是發燒、咳嗽都會持續好幾天，提醒第一線醫護人員及家長們注意。

疾管署表示，國內腸病毒疫情上升，4月28日至5月4日腸病毒門急診就診總計1萬6240人次，比前一周上升13.4%，且腸病毒以克沙奇A型為主，至於較容易引發重症的腸病毒A71型及D68型未檢出，因此感染個案均為輕症，呼籲民眾及教育、托育機構人員注意預防措施，以及警覺腸病毒重症前兆病徵。