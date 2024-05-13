美國總統拜登預計最快本周將宣布，調升中國大陸電動車的進口關稅至100％，美國前總統川普11日在造勢活動上酸拜登早該這麼做，還稱將對在墨西哥製造的大陸汽車課徵200％關稅。

綜合路透社等報導，川普11日在紐澤西州的造勢大會上回應拜登對大陸電動車課徵100％的政策，「他說，他要對所有大陸電動車課徵100％關稅，這不是很好嗎？拜登4年前就該這麼做了」。

川普接著提到他重返白宮後將實施的新關稅及減稅措施。他回憶曾和一名在墨西哥建廠的汽車業高層對話，他警告，中國企業企圖在墨西哥製造汽車，接著再利用美墨加貿易協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement）的優惠，將這些汽車輸入美國，以避免關稅。

川普誓言將對這些在墨西哥製造的大陸汽車課徵200％關稅，「我將對每一輛來自那些工廠的汽車課徵200％關稅」。

川普也承諾對所有大陸商品課徵60％關稅。礙於盟友擔憂通膨惡化，拜登並未對大陸商品全面課徵60％關稅。

拜登政府近期不斷警告，北京正推動在關鍵領域壟斷市場，並將大量獲得補貼的產品出售至美國，以破壞競爭對手的穩定，驅動自身經濟復甦。

美媒評論，拜登與川普爭先恐後要對大陸車業祭出關稅，標誌著民主、共和兩黨在大陸電動車對美國構成威脅方面達成共識。