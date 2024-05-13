台北市長蔣萬安接受東京都知事小池百合子邀請，將於15日出訪日本，參加2024 SusHiTech市長論壇。蔣萬安表示，訪日主要是參加永續科技城市峰會，也會以論壇形式和很多城市首長見面，並與自民黨青年局、日本國會議員等好友相見，也會在緊湊行程中參訪東京大巨蛋，吸取相關經驗並作經驗交流。

蔣萬安指出，訪日主要是參加永續科技城市峰會，不只和東京都會有很多交流，也會以論壇形式和很多城市首長見面，交換城市治理經驗，也會看日本市政建設並與一些好友見面，包含自民黨青年局、日本國會議員，藉由出訪強化台日交流、合作。

他說，出訪也在緊湊行程中安排東京大巨蛋，也會由東京大巨蛋總裁出面，介紹東京大巨蛋從1988年開始歷經維護升級、舉辦多次國際賽事和演唱會，很高興可以吸取相關經驗，也希望可以傳承並作交流，未來有很多台北大巨蛋可以借鏡之處。

台北市政府表示，蔣萬安15日下午將拜會日本自民黨青年局，蔣在立委任內與就任市長後，與日本自民黨青年局數位局長結下深厚友誼，回訪外也將探討市府成立青年局後，與自民黨青年局的交流機制。當晚Sushi Tech Tokyo 2024聯合晚宴中，蔣也將與來自世界各城市的市長會面，其中包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。

北市府說明，蔣16日上午將參加論壇，發表以安全城市建設為主題的演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設；下午拜會論壇東道主小池百合子。本次東京會面預計將就安全、運動與未來之都的3大願景，探討未來深入合作的方向。

北市府指出，接著參訪東京中華學校，校友就包括去年為亞錦賽開球的棒球傳奇王貞治。東京都議會今年4／3來訪北市時就曾邀請東京再會，市府也將在5／16傍晚禮尚往來進行回訪。

北市府表示，市府17日一早將與日華議員懇談會早餐會，除與蔣以往在台灣交流過的議員再聚，也向該會長期對台灣的支持表達感謝，更期待透過日華懇搭橋，促成台日城市的交流可能；當晚並將由東京巨蛋社長引導參觀該場館，市府也希望透過此行借鑑，促進臺台北大巨蛋的持續進步。

最後，市府18日將參加東京晴空塔下的台灣祭活動，該活動首度與台北寧夏夜市合作，市府希望能幫助宣傳，吸引更多國際觀光客來到台北享用夜市美食。