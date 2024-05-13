基隆一名許姓男子，認為樓上的黃姓鄰居長期製造噪音，便趁黃男下樓倒垃圾時，持水果刀將黃男殺死，許男行兇後逃逸，躲在八斗子漁港的船板下，企圖逃避警方查緝，最高法院考量他患有精神疾病等情況，依殺人罪判處14年徒刑定讞。

據了解，許男退休後，生活頓失重心，又平日幾乎一人獨居，身心出現狀況，原本易怒之個性，更行暴躁，且因不易入眠，極難忍受聲響，時常認為住居於其樓上的黃姓住戶製造地板及牆壁之噪音，使其情緒更為激動、動輒暴怒，而常找黃理論。

2022年9月2日晚間，許男趁黃下樓欲倒垃圾時，上前質問黃製造噪音針對伊一事，黃仍予以否認並不予理會，許男盛怒之下持水果刀，猛力朝黃連刺2刀致死。

台灣高等法院考量基隆長庚醫院、台大醫院鑑定意見，認定許男行為時雖受精神疾患影響，但辨識行為違法及依辨識而行為之能力未顯著減低，無刑法第19條2項減刑規定之適用，依殺人罪判刑14年，他提上訴，最高法院駁回確定。