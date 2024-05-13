「毛弟」邱宇辰，是《模范棒棒堂》第一代成員，近期因主演BL劇《關於未知的我們》受到關注，收獲不少粉絲，但也因此受到騷擾。邱宇辰自己發文透露，近期有粉絲會在住家樓下等他，並要求簽名，起初他以為是巧遇，但對方一再出現，讓他相當不滿，怒嗆對方「妳已打擾到我的生活！」

邱宇辰12日上傳一則黑底白字的限時動態，說近期有位粉絲都會出現他家樓下。第一次見到對方時便問「為什麼會在這？」對方回答是來找朋友；「我信了妳一次，也達成妳要求幫妳簽名。我心想下次再出現，我就不會這麼好講話！」

邱宇辰怒發黑底白字限動。（圖／邱宇辰IG）

果然幾天後邱宇辰又看到同一位粉絲，「一開始還想裝沒事的走開，但我走到哪妳跟到哪，最後準備要回家時，走來要我幫妳簽寫真書」。而這次他也不忍了，沒有好臉色的直接警告對方，「妳已打擾到我的生活！請不要再這樣做！我也不會幫妳簽妳帶來的寫真書」。結果對方竟回答會這樣做是因為前幾天簽書會「沒拿到號碼牌」，讓他怒道「所以其他人沒拿到號碼牌的，有人像妳這樣嗎？有公平嗎？」

邱宇辰受私生飯騷擾相當氣憤又無奈。（圖／邱宇辰IG）

最後，他不滿直言，雖然自己年過30歲之後，脾氣變得比較溫和「但不代表可以沒有分寸！如果是JPM那幾年，妳會被我罵更慘！因為這是我的底線！」也希望粉絲不要再來打擾他的生活了。