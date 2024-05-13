【三重祖孫滅門案】冷血女婿狠殺一家三口！ 「面無表情」移送地檢署 @ChinaTimes

新北市三重１名24歲張姓男子，狠心殺害29歲陳姓妻子、68歲劉姓岳母及3歲繼子，畏罪攜帶愛犬逃亡6天，昨（12）日在台中市出租套房被三重警方逮捕。警詢時他稱懷疑陳妻劈腿，加上債務問題才殺人，今早移送新北地檢時，面對記者提問均不回應。

張男初步供稱，因為懷疑妻子劈腿與債務問題狠心殺人，但不願說明為何殺死小孩。今早他被依殺人罪移送新北地檢署複訊時，面對記者提問不發一語，全程眼神朝下閃避媒體。

警方調查，陳妻姊姊4月23日後再沒跟母親通話過，期間僅能透過LINE文字溝通，她在前天（11日）通知鎖匠協助開門，不料，卻驚見母親、妹妹與姪子陳屍在「反鎖」的臥室內，現場有1支上鎖的手機。

警方鎖定張男涉有重嫌，調閱監視器發現他6日中午獨自搭白牌計程車離開，攜帶隨身行李與黃色博美犬「糯米」，板橋車站下車後，搭高鐵直奔台中，到2處日租套房投宿躲藏，昨天攻堅逮人。