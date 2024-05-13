地緣政治升溫，半導體產業成為全球兵家必爭的策略性產業，美國3年內共吸引3256億美元以上的半導體投資，以壓倒性的優勢領先，但美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）最新報告示警，美國超過一半的半導體和電子業員工透露想要離職，美國晶片行業正面臨人力不足的挑戰。

麥肯錫報告指出，2023年美國超過一半的半導體和電子業員工，有意在3~6個月內離職，回顧2021年的相同調查，當時有4成員工想要離職，顯示有意離職員工的比例持續增加。

報導指出，人力短缺對於晶片製造商台積電和英特爾來說，是個不祥之兆，目前台積電和英特爾都在美國興建晶片廠，美國推出晶片法案想要重建半導體製造，但必須要有足夠的技術人力，才能實踐這些目標。

麥肯錫示警，即使樂觀預測相關課程的未來畢業生人數，也無法彌補勞工人數不足的龐大缺口，估計未來十年，半導體產業可能出現大約近7萬個職缺。

麥肯錫高級顧問托勒（Wade Toller）分析，美國半導體產業正進入人力需求的擴張時期，但技術勞動力對工作的滿意度卻在下降，且呈老化趨勢，資料顯示，半導體行業中約3分之1的人口年齡超過55歲。