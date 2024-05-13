仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心主任李祥安13日表示，高壓氧治療是讓病人進入氧艙內呼吸純氧，藉由提高壓力將阻塞的氣泡重新溶回血漿裡，再經由緩慢減壓過讓氣泡慢慢地從肺部呼出。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

40歲張先生日前與好友揪團到綠島潛水，因行程匆忙，潛水上浮速度太快，上岸不久開始倦怠、頭痛、關節痛及皮膚紅疹發癢，以為是趕行程太過勞累所致，回到台中後趕緊就診，才檢查出得了「潛水夫病」，安排高壓氧治療後大幅改善，恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文說明，「潛水夫病」又稱減壓症，是因深度潛水時，呼吸氣瓶裡的氣體會隨著壓力上升溶解在血漿裡，若上浮時速度過快減壓不足，氣體溶解度下降後會釋出大量氮氣氣泡，若氣泡來不及經由呼吸從肺部排出會阻塞在身體各處微血管，造成四肢肌肉關節痠痛、皮膚搔癢及紅疹、倦怠、頭痛與頭暈等症。

高壓氧中心主任李祥安說，高壓氧治療是讓病人進入氧艙內呼吸純氧，艙內壓力會加壓到2.5-3大氣壓，藉由提高壓力將阻塞的氣泡重新溶回血漿裡，再經由緩慢減壓過讓氣泡慢慢地從肺部呼出。因治療過程中有氧氣大量溶解在血漿裡，可讓受傷的組織獲得充分氧氣進行修復。

李祥安說，高壓氧治療陸續應用到一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、腔室症候群、困難癒合的傷口、突發性聽力損失和慢性疲勞等，不過，常見於中耳及耳膜的氣壓傷，以及未被治療中的氣胸都是禁忌症。治療前應由高壓氧專科醫師進行詳細評估，確保安全。

黃贊文表示，潛水夫病嚴重者可能會肢體癱瘓或麻木無力、視力模糊、呼吸困難、胸悶、胸痛、休克甚至死亡，輕微減壓症若不接受治療則可能導致慢性減壓症，包含股骨頭壞死、中樞神經退化及記憶力衰退等，呼籲熱愛潛水的民眾注意。

李祥安也提醒，潛水結束後24小時內盡量不要搭乘飛機，因為飛機升空視同持續減壓，有可能導致尚未完全排出的氣泡造成減壓症。若潛水完畢後有類似上述症狀，可盡速至就近的高壓氧治療中心求助，以免發生後遺症。