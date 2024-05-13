民眾黨主席柯文哲身捲京華城、台智光、北士科三大疑案，台北市政府前市政顧問、民眾黨前中央委員張益贍爆料，柯文哲擔任市長期間多次會見威京集團主席沈慶京，還常利用簽公文時，支開隨扈，私見財團老闆。對此，民眾黨發言人戴于文今駁斥，批評名嘴推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓。

戴于文表示，柯文哲擔任台北市長期間，本來就會跟政界與商界人士，就台北市政跟產業發展交換意見，非常正常，每一任市長都會如此，難道依名嘴說法，只要跟柯文哲見面的人都有弊案，批評名嘴推論非常粗暴，根本就是惡意栽贓，毫無邏輯可言。