台灣的能源問題難解，對於是否缺電常引爆朝野論戰。對此，核四廠前廠長王伯輝認為，台灣確實存在缺電問題，這點從415限電危機當天，啟動基隆協和電廠、其發電量超出環保限制，以及台灣一些該除役的老舊電廠，被用做緊急使用可看出。

王伯輝在昨（12）日播出的網路節目《下班瀚你聊》表示，台灣目前是缺電的，雖然白天時有太陽光電，但到了傍晚6、7點太陽下山後，火力發電就要接替上場，此時若發電量沒有起來，就會發生停電，而在415限電危機當天，有多部發電機組故障，情況相當危急。

王伯輝指出，415限電危機當天，不只核二、核三廠的氣渦輪機，就連燒重油的協和電廠也都啟動。他提到，由於有環保相關問題，協和電廠的發電量燒到40%已是極限，但事發當天，最高居然燒到88%，這讓節目主持人黃暐瀚提到，現在全台還在燒重油的電廠只剩協和電廠，自己也以為，該電廠已經除役。

「缺電的問題就是這樣」，王伯輝解釋，電力公司還沒讓有些該除役的電廠除役，為的是讓它在緊急情況發生時能夠支援，如高雄大林發電廠、1974年開始商轉的5號發電機，就在被除役後，註記要進行緊急使用。另外，針對準總統賴清德曾說，核能要做緊急使用，王伯輝也吐槽，這根本沒有辦法達成，相關說法毫無科學根據。