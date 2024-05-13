新北市集合思賢國小、二重國小、土城國小、光榮國小、埔墘國小共5校的資優班師生跨校組成「STEAM夢想家」社群，於本月7日辦理「STEAM Party」成果展，結合清華大學及三豐文化公司等資源，設計24個不同主題攤位，開放師生參與同樂。

教育局表示，新北市透過成立STEAM大聯盟總部全面推動STEAM教育，以跨學科整合，啟發創意設計思維(design thinking)，並解決生活問題。

思賢國小校長、同時也是新北市STEAM跨域輔導小組副召集人程煒庭表示，5月STEAM PARTY擴大邀請五校合辦，有利用水的表現張力與毛細現象發想的遊戲「紙開花」攤位，也有將不規則圖形設計成拼圖的「記憶碎片」等。

思賢國小資優班老師陳于鈞表示，透過跨校社群共備，常可以促發老師們激盪出很多不同的課程發想，再返校嘗試實踐。本次的STEAM PARTY讓5所學校師生交流互動，產生更多的學習火花，是非常難得的體驗。

教育局說，新北STEAM師資培育目前已超過200位種子教師，推動各校STEAM社群共同備課，創發教案實踐課程。相關資訊可參閱新北STEAM大聯盟總部粉絲專頁。