全台有200多萬名糖尿病友，而血糖控制不佳的糖友，器官就像泡在糖水裡，有可能增加心肌梗塞、腦中風與失明的機會，新陳代謝專科醫師周建安表示，糖尿病診斷需靠抽血，但民眾也不妨觀察自己是否有出現皮膚皺摺處變黑、吃多喝多尿多、覺得疲憊、尿道感染、視力模糊、體重莫名下降、傷口難癒合等7個糖尿病無痛症狀，及早有所警覺。

周建安在YouTube頻道PO出「7個糖尿病無痛症狀」影片，他指，常遇有民眾拿著健康報告來諮詢，怎麼平常都很健康，一抽起血來，飯前血糖這麼高，或有些女性曾有妊娠糖尿病，抽血檢測中卻發現，胰島素阻抗居高不下。以下為7個糖尿病無痛症狀，供民眾評估。

■皮膚皺摺處變黑：在有嚴重胰島素阻抗時，往往在皮膚皺摺處，像脖子、腋下，會出現皮膚變厚變黑，這稱為黑色棘皮症，並不是因衛生習慣不好，脖子上長癬，而是在高胰島素阻抗情況下，糖分與胰島素作用，會造成皮膚角質增生與膠原蛋白被破壞，有這個狀況就要開始懷疑糖尿病的可能。

■吃多喝多尿多：有黑色棘皮症只是有胰島素阻抗，血糖不一定開始升高，當血糖不斷爬升時，身體為了要排毒，會不斷想去尿尿，因為糖分就是經由尿液排出，排糖過程中又會排出大量水分，這時會非常口渴，而這麼多糖分流失，也代表吃進去的東西，沒有被身體好好吸收利用，會開始想吃甜食，因此有吃多喝多尿多情況，代表血糖已出現問題。

■覺得疲憊：血糖不斷從小便流失時，身體能量開始不足，會開始慢慢覺得疲勞、倦怠，又伴隨著脫水，會讓人覺得好燥、好熱又好累，遇到這個階段，代表血糖已到不可控制的程度。

■尿道感染：高血糖情況下，會有大量糖分，從小便排出，若喝水不夠，容易在尿道裡滋生細菌，造成反覆尿道感染，好多病人被發現罹患糖尿病，不只是因尿道感染問題，而是發現馬桶周邊有螞蟻，因為小便中的糖分太多，吸引了螞蟻，此時才發現大事不妙。

■視力模糊：持續性高血糖，也會讓眼角膜水腫，視野變得模糊看不清楚，這不是年紀大出現老花眼，而是高糖份造成眼睛問題，糖尿病也容易造成視網膜病變、黃斑部病變、青光眼，若突然出現不明原因視力模糊，有可能是糖尿病前兆。

■體重莫名下降：肥胖與糖尿病息息相關，但是突然間快速消瘦，且在消瘦期間，感到疲勞、倦怠，也可能是糖尿病導致，這是因嚴重糖尿病會造成脫水，體重也會因脫水快速下降，但不會對體脂與肌肉有任何幫助，若不積極治療，有可能會因脫水，出現低血壓，甚至昏迷。

■傷口難癒合：當你到嚴重糖尿病，血管流的不是血而是糖了，糖分適合細菌大量增生，也會因糖毒影響，讓免疫細胞，沒辦法有效到達傷口處清除細菌，這時身上就會有大大小小難以癒合的傷口，有此狀況時，已是糖尿病後期。

周建安表示，有上面症狀，要有罹患糖尿病警覺心，但糖尿病確診還是要靠抽血檢測飯前血糖、飯後血糖，及3個月的血糖平均值糖化血色素，若是飯前血糖大於126mg/dL，飯後血糖大於200mg/dL，而糖化血色素大於6.5％，才會被確診為糖尿病。