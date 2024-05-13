一名女子和年薪500萬的台積電高階主管曖昧，對方經常喊出「我養妳」，要她放棄工作，但兩人平時很少聯繫，好不容易見面，男方卻又因其他事情而突然離開，她開始思考這段關係，將其PO上網後，網友都驚覺不對勁，勸她清醒點。

原PO今（13）日於《Dcard》指出，她今年35歲從事美容業，每月有10萬收入，名下有 間房正在繳貸款，經濟穩定，最近和43歲新竹台積電高階主管曖昧，對方年薪500萬以上、名下有3間房，男方經常要她不要工作，並表示願意養她。

原PO說，兩人平日幾乎沒有聊天，最多聊個2、3句，周五好不容易約見面，對方又經常突然有事趕回新竹，讓原本的約會泡湯，她質疑對方在新竹可能有其他對象，因此並沒有聽男方的建議放棄工作，且很猶豫這段關係該不該繼續。

貼文引發論，網友猜測台積電主管身邊有其他對象，或是根本是已婚人士，勸她趕快結束這段感情，「清醒點，他43歲怎麼可能沒結婚？小心正宮在背後蒐證」、「男人嘴還是要小心。」