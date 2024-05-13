熱門台劇《不夠善良的我們》讓失智症患者照護、醫療健康等議題再獲關注，亦將為家庭成員帶來沉重的經濟與心理負擔。凱基人壽(原中國人壽)積極發揮保險業安定社會力量，建議民眾可將保險納入失智症「家庭支持系統」的一環，如投保具五大保障特色的「凱基人壽基智人生健康保險」，以做好失智症的照護規劃，加強對自己及家人的保障。

行政院衛生福利部調查指出，全國65歲以上長者失智症盛行率達7.99％，且因人口老化、老年人口增加，推估民國130年將攀升至9.95％，失智症總人口數將逾 69 萬人。一般人印象認為失智症為老人專屬，凱基人壽特別提醒，青壯年人也會失智，依國際失智症協會統計，台灣約有1.2萬人屬於65歲以下的年輕型失智症，且病程通常發展更快或持續更長。因此，我們更應謹慎面對失智症，並及早做好準備。

凱基人壽推出的「凱基人壽基智人生健康保險」是從客戶需求角度設計保障內容，並包含以下五大保障特色：(1)一次性應急關懷給付：若第2保單年度起經診斷符合保單條款規定之認知功能障礙，並於免責期間屆滿時仍生存且持續符合該狀態者，將可按診斷確定日當時保險金額之12倍領取「認知功能一次保險金」，給予即時的協助；(2)年年照護分期給付保險金：若第2保單年度起經診斷符合保單條款規定之認知功能障礙，並於免責期間屆滿時仍生存且持續符合該狀態者，每年將可按診斷確定日當時保險金額之18倍領取「認知功能分期保險金」，最高給付16次，緩解經濟負擔；(3)豁免保費機制：第2保單年度起符合保單條款規定之認知功能障礙，並於免責期間屆滿時仍生存且持續符合該狀態者，將豁免續期保險費，但保障仍繼續有效；(4)無理賠回饋保險金註7：保險年齡達86歲之保單週年仍生存，且未曾申領認知功能一次及分期保險金者，將可按「應已繳保險費」之1.02倍領取「無理賠回饋保險金」；(5)身故保障：於保單有效期間內身故者，可按身故當時應已繳保險費之1.02倍，扣除累積已申領之認知功能一次及分期保險金給付註8後之餘額，領取「身故保險金」。

以40歲王先生選擇投保「凱基人壽基智人生健康保險」為例，保險金額新臺幣(以下同)2萬元、繳費20年，年繳保險費40,280元為例，假設於77歲時診斷確定並持續符合認知功能障礙時，將會先行給付24萬元(2萬元×12倍)的「認知功能一次保險金」與第一期「認知功能分期保險金」36萬元(2萬元×18倍)作為應急之用，其後若仍生存且持續符合認知功能障礙，每年還可領取36萬元(2萬元×18倍)的「認知功能分期保險金」，作為看護費用和生活雜費支出，「認知功能分期保險金」最多給付16次，總計最高共可獲得600萬元的保險給付，讓失智症朋友們可以安心接受後續的治療及照護。