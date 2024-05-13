就在印度卯足了勁，設法推銷「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）之際，它的死對頭巴基斯坦卻達成另一項里程碑式交易，將出售伊拉克空軍12 架 與中方合製的第3批次JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。
《歐亞時報》（The EurAsian Times）12日報導，一旦交易敲定，伊拉克將成為JF-17戰機的第四，或第五個顧客，而印度「光輝」戰機則是依賴印度空軍所給的大單。事實上，巴基斯坦才入袋一樁價值數百萬美元的交易，以提供辛巴威12 架 MFI-17「超級支持者」（Super Mushshak）教練機。
而巴基斯坦《國家報》（The Nation）引述空軍「可靠消息人士」的話說，伊斯蘭馬巴德已與巴格達簽署協議，以18億美元（近584億台幣）的代價，各提供巴格達12架MFI-17教練機和12架JF-17戰機。
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