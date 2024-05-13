賴清德列出友善育兒政策。（示意圖：shutterstock／達志）

當今社會有不少雙薪家庭，子女照顧更成重要課題，為減輕爸媽的育兒負擔，將於520就任的準總統賴清德，在母親節發文，特別列出政府目前推出的各項友善育兒政策，喊說讓每一位準家長、新手家長們，都能夠減輕育兒的負擔。其中一亮點為預計今年7月起，政府將規劃於公立或非營利幼兒園，採定點試辦臨時照顧服務。

賴清德指出，生兒育女不單是家庭任一角色的責任，也是所有成員的課題，因此政府推出各項友善育兒政策，讓每一位準家長、新手家長們，都能夠減輕育兒的負擔，分別為以下：

第一：加碼 0-2 歲嬰幼兒托育補助

0-2 歲嬰幼兒送托公共托育機構，每月補助提升至 7,000 元。準公共托育服務者，每月則提升至 1 萬 3,000 元。未就讀公共化及準公共托嬰中心或幼兒園者，第一胎每月發給 5,000 元，第二胎以上再加發。

第二：公幼延長照顧

政府協助各公幼兒園，延長平日下午四點後及寒、暑假期間照顧服務，目前平日每月約繳1,540 元，寒、暑假每月至多繳2,000 元，經濟弱勢則免繳費，讓家長享有平價優質教保服務，滿足雙薪家族的照顧需求。

第三：公幼臨時照顧服務

​

預計今年 7 月起，政府將規劃於公立或非營利幼兒園，採定點試辦臨時照顧服務，每週排定固定服務時段接受家長預約，並採定額收費機制，全面減輕家庭的育兒負擔。

賴清德強調，未來政府會繼續當每位家長的神隊友，打造更友善的育兒環境，減輕家庭的照顧負擔，讓家長們能在不負親職的情況下，持續在職場上追求自己的夢想。