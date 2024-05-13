網路流傳某KTV包廂內有人打架影片，經嘉義市警方調查，張姓被害人在嘉義市某KTV歡唱，疑一次叫10名傳播妹陪唱，結果疑似錢帶不夠被質疑賴帳，遭經紀公司人員痛毆，被害人支付消費金額後自行就醫，並至台南市報案，嘉義市警方比對相關影像後，將涉嫌打人的賴姓嫌犯等3人查緝到案，依傷害、妨害自由等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市警察局一分局昨天（12日）接獲，網路流傳某KTV包廂內有人打架影片，直指是一名男子叫傳播妹不給錢遭毆打，經比對查出是西區某KTV包廂的衝突事件。據了解，被害人疑一次叫10名傳播妹，結果付不出錢來，被經紀公司發現後，馬上帶人衝進包廂毆打該名男子，事後被害人只能到附近超商領錢支付給經紀公司。

嘉義市比對相關影像後，通知涉嫌打人的賴姓犯嫌等3人到案。（嘉義市警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市警方漏夜偵辦後，查明案情並通知賴姓犯嫌等3人到案，全案訊後依傷害、妨害自由等罪嫌報請嘉義地方檢察署偵辦，市警局第一分局分局長何明祥表示，嘉市各營業場所如有發生糾紛，切勿有違法舉動，應報警依法處置，警方也絕不容許有任何暴力情事，違者定依法究辦，以維護社會秩序。