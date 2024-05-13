國民黨立委柯志恩認為「新型專班」的外籍學生2年領44萬元，將造成本土學生「相對剝奪感」。（林志成攝）

教育部將從113學年起推動「新型專班」，由國內大學與企業合作到海外招生，學生2年可領44萬元。立委今質詢說，這計畫外籍生可領很多錢，對國內學生來說有相對剝奪感，如果他們又打「黑工」，爭議更大。教育部長潘文忠說，會提出契約範本明訂外籍生打工與實習的界線，並避免「黑工」事件再發生。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學推動國際招生及台灣優華語計畫之執行成效及檢討」，為因應產業發展人力需求，教育部推動「新型專班」，由國內大學與企業簽訂產學合作計畫，共同規畫課程並赴海外招生。

潘文忠說，新型專班學生將獲國發基金提供每人每年至多10萬元、最多補助2年的「產學獎助金」與企業提供每人每月至少1萬元的「生活津貼」，以培育產業所需人才。教育部預計113年至116年，此計畫可額外增加來台就學1萬8568人，期望國際生畢業後留台就業比率由目前4成提高為7成。

國民黨立委柯志恩質詢指出，「新型專班」的學生2年可領44萬元，這看在本土學生眼裡，感受到「相對剝奪感」。更何況最優秀外籍生都是去歐美國家，不會來台灣，教育部推動「新型專班」計畫時，應該考慮到本土學生的感受。

潘文忠回應，「新型專班」計畫是為產業界培育人才，因此學生領的獎助學金，有很大一部分是由企業支應。學生參與這個計畫，畢業後須履行在台就業義務2年。

國民黨洪孟楷表示，教育部推動「新型專班」吸引國際優秀學生來台就學，這是好事。但是過去國內一些大專校院招收外籍生，有些人去打「黑工」，變成業界的廉價的勞工或奴工，這樣亂搞，和人口販賣只有一線之隔。

潘文忠表示，大學不能透過人力銀行或仲介招國際生，他們要負起責任，將入學通知用當地國的語言送到學生手中。過去有一些學校便宜行事，找仲介招生，被發現後都遭到重懲，有的還因此退場。教育部同時會制訂契約範本，明確規範打工和實習區別，以避免「黑工」事件再度發生。