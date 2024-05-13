新北市不動產仲介經紀商業同業公會於5月10日表揚113年度傑出經紀業、經紀人、營業員，信義房屋中和景新店專案經理曾浚希、汐科店專案經理楊玗臻此次獲得新北市仲介公會「傑出不動產經紀人」表揚；新莊中原店專案經理謝思沛則獲「傑出不動產營業員」獎項。

新北市不動產仲介公會理事長林平川、新北市不動產仲介公會教育主委林韋成、中華民國不動產仲介經紀業營業保證基金主委張世芳等人均出席10日會員大會與頒獎典禮。林平川致詞時特別肯定獲獎者，從眾多報名者中脫穎而出，作為新北之光、仲介之光當之無愧，希望獲獎者能夠繼續保持，成為不動產從業人員的典範。

此次獲獎的曾浚希，曾於疫情嚴峻時期，協助一名自美國回台客戶，透過視訊傳遞各項屋況資訊，克服疫情期間種種不便，為客戶找到理想中的住宅，此外也積極參與社區事務，協辦聯歡活動、公益捐血，以回饋社會。

而出生於汐止的楊玗臻，數年前服務過的退休夫妻，因尋找永久居住的退休宅，涉及一買一賣的複雜程序，楊玗臻不僅提供專業建議簡化流程，也利用土地增值稅「一生一屋」的適用建議，為客戶省下一筆稅額。楊玗臻表示，自己深受父母影響以踏實處事的態度，一步一腳印的服務客戶。熱愛學習的楊玗臻，不僅取得不動產經紀人證照，更考取「租賃住宅管理人員」、「地政士」證照，只為了提供最好的服務品質。

於信義房屋服務11年的謝思沛，每年負責統籌社區聖誕節活動，不僅為社區傳遞溫暖、關懷服務精神，也成為社區居民各種房屋大小事的重要諮詢管道。謝思沛陪伴著多達250位客戶，實現了他們的家業夢想，看著客戶與家人共同討論房子的場景，不僅讓謝思沛深受感動，也使她深刻體會到這份工作的價值感。

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