豐田公司原本規定的退休年齡為60歲，並對65歲以下員工設有回聘制度。但從8月開始，豐田汽車旗下所有職務都將對65歲以上員工實施重新聘僱制度，最久可工作到70歲，至於薪資待遇則以現行回聘制度為基準，因人而異。
面臨勞動力短缺危機日益惡化，日本各大企業相繼採取措施延長或廢止退休年齡，並改善回聘員工的待遇。例如拉鏈製造商YKK在2021年廢止日本國內公司的退休年齡規定，馬自達汽車也從2022年度起，把退休年齡從60歲提高至65歲。
根據日本《讀賣新聞》報導，為了因應汽車電動化與自動駕駛技術發展等領域的缺工問題，豐田汽車將從8月起實施新制，重新聘僱65歲以上的員工。
豐田公司原本規定的退休年齡為60歲，並對65歲以下員工設有回聘制度。但從8月開始，豐田汽車旗下所有職務都將對65歲以上員工實施重新聘僱制度，最久可工作到70歲，至於薪資待遇則以現行回聘制度為基準，因人而異。
面臨勞動力短缺危機日益惡化，日本各大企業相繼採取措施延長或廢止退休年齡，並改善回聘員工的待遇。例如拉鏈製造商YKK在2021年廢止日本國內公司的退休年齡規定，馬自達汽車也從2022年度起，把退休年齡從60歲提高至65歲。
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