藝人余天女婿陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭被捕，如今傳出連余苑綺留下的三千萬遺產，也將被他揮霍殆盡。對此，知名作家苦苓在節目上分析陳鑒整起詐騙內幕。

苦苓近來上節目《新聞挖挖哇》，他指出陳鑒月入僅3萬元，不過開銷多達20萬，推測不足部分是由余苑綺資助。加上老婆一家都是名人，對自己各方面都有所提升，多少養成陳鑒坐享奢華生活的念頭。不過隨著余苑綺癌逝，陳鑒在得不到金援的情況下，才會鋌而走險加入詐騙集團。

名嘴呂文婉指出，陳鑒在詐騙集團是「收車手」(車手頭)，屬於「中階主管」地位；對於外界傳出陳鑒因為入不敷出才跳入火坑，她強調能做到這個地位，不可能是短短一兩年的事情，絕對是很早就開始接觸。對此，苦苓指出：「不是收車手(車手頭)，那個叫收水，送錢的人送了就走了，收水的人是錢會放在你這邊，那要得到相當的信任，不是說你有年資，上面就對你有相當的信任」，接著提出質疑：「有沒有可能他就是利用余天的名字來投資詐騙」。

陳鑒被捕時相當狼狽。（圖／海山警分局提供）

聽聞陳鑒諸多不良行徑後，主持人鄭弘儀怒斥：「你實在害余天他們家，實在害太慘了」，甚至還認為他做人「毫無深度」可言，不然絕對不會去做非法勾當，接著預言陳鑒不論被判刑或吃牢飯，絕對都是躲不掉，加上有這段黑歷史，推測他未來恐怕很難再翻身。