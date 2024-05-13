新竹市政府於去年推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」，並全台首創補助AMH抽血，計畫至今已滿周年，市府特別搭配新竹SOGO百貨母親節周年慶檔期，於5月18日下午1時至3時，在SOGO百貨3樓，辦理免費AMH抽血活動，邀請各位女性朋友們把握機會，一起擁抱幸福。

市長高虹安表示，「祝妳好孕凍卵補助計畫」自去年母親節前夕施行以來受到了各界關注，受補助市民9成以上表示認同。為感謝民眾的支持，市府今年擴大補助範圍，對象包括25至40歲的新住民配偶，重視所有女性市民權益和家庭幸福，與市府攜手打造友善的生育平權環境。

衛生局長陳厚全表示，凍卵補助計畫自2023年推出以來，市府積極與各商場及職場公私協力合作，辦理AMH抽血活動獲得熱烈迴響，經問卷調查，有8成的受檢女性市民表示，透過AMH抽血檢測可了解自身卵巢功能，有助於生育規畫，對於此項政策實施感到非常滿意及肯定。

今年首場免費AMH抽血活動，將於5月18日在新竹SOGO百貨3樓舉辦，市府邀請民眾踴躍參加，活動當天也提供凍卵相關諮詢，歡迎市民朋友多加運用。

衛生局說明，當日的活動報名方式有兩種，可先至新竹市民數位整合服務平台申請，減少當天填寫資料的時間或現場申請，請攜帶身分證正反面影本或居留證及配偶身分證影本各1份。在溫馨的5月，邀請符合資格的市民，一起來參加好孕降臨免費AMH抽血檢測活動。相關活動諮詢專線03-5355191分機333陳小姐。